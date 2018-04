A refuzat Steaua si e asteptat in Premier League! Golgeterul de RECORD al Romaniei a marcat din nou

Adi Petre a ajuns la 10 goluri in acest sezon din liga secunda daneza!

BATE CUPA! Craiova - Botosani, joi, 20:30, in direct la PRO X! Alegeri la Federatie! Miercuri, 18 aprilie, pe www.sport.ro si SPECIAL de la la ora 10.00 la Pro X

Petre a marcat din nou pentru Esbjerg in victoria cu 2-0 in fata lui Thisted. Echipa lui a urcat pe primul loc si e tot mai aproape de promovare.



Golgeter sezonul trecut la UTA, in B, Petre a fost cumparat de Esbjerg cu 500 000 de euro vara trecuta. Dupa un start dificil, pustiul din nationala U21 s-a impus si a devenit una dintre vedetele echipei. Inainte sa ajunga in Danemarca, Petre a fost dorit de Steaua, dar si de echipe din Premier League.

28 de goluri a marcat Petre (20 de ani) sezonul trecut pentru UTA. Transferul sau la Esbjerg a fost cel mai mare facut vreodata in liga a doua din Romania.