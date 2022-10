Ilie Poenaru, reacție dură după cartonașul roșu primit de Chindriș: "O să plătească scump"

UTA Arad a deschis scorul prin Rareş Pop (minutul 7), dar FCSB a restabilit egalitatea prin Risto Radunovic (minutul 22 - penalty), după un fault comis de albanezul Erion Hoxhallari asupra lui David Miculescu.

Bucureştenii au preluat conducerea imediat după pauză, prin Eduard Radaslavescu (minutul 47), cu un şut de la 16 metri, după o minge respinsă greşit de Hoxhallari.

Finalul a fost unul încins, cu patru eliminări, dintre care trei la oaspeţi. Fundaşul algerian Rachid Bouhenna (FCSB) a primit al doilea cartonaş galben în minutul 84, după ce l-a aplaudat ironic pe arbitrul Cojocaru. Şi UTA a avut un fotbalist eliminat, pe Andrei Chindriş (minutul 88), aflat pe banca de rezerve, care a primit şi el al doilea avertisment tot pentru aplaudarea ironică a arbitrului.

FCSB a mai pierdut doi jucători, tot pentru cumul de cartonaşe galbene, dar de data aceasta după faulturi, Risto Radunovic (minutul 90+1) şi Octavian Popescu (minutul 90+4). Din faza fixă care a urmat intervenţiei lui Popescu, UTA a egalat prin Virgiliu Postolachi (90+6).

"Nu meritam să pierdem acest meci, am jucat de la egal la egal. Ați văzut că în partea a doua totul s-a fragmentat. Au apărut aceste eliminări. Cred că aici arbitrul a pierdut puțin lucrurile de sub control. Din ce am văzut, este penalty pentru FCSB.

Dar eu nu înțeleg, dacă este situație de cartonaș roșu, la intrarea lui Radunovici la Stahl, de ce nu se dă? În campionat a fost roșu la Pantea, se dă doar galben. Haideți să folosim aceeași măsură, că dacă nu, toți suntem frustrați. De 3-4 etape la noi tot timpul se întâmplă. Chindriș o să plătească scump pentru eliminare.

Pedeapsă dură pentru Andrei Chindriș după ce a primit cartonaș roșu, pe banca de rezervă

Era titular etapa viitoare, de asta l-am ținut pe bancă. Din păcate, uitați-vă ce se întâmplă. O să plătească în primul rând financiar. Facem greșeli, nu ai voie să faci așa ceva. Le-am zis jucătorilor, m-am săturat, parcă a venit Crăciunul la noi de câteva etape, facem cadouri mereu.

Mă bucură că am reușit să revenim, mă bucură că au crezut și mă bucură atitudinea. Nu m-au dezamăgit jucătorii, au avut atitudine. Da, îmi doresc mai mult, eu tot timpul îmi doresc mai mult, chiar dacă câștig sau pierd.

E un meci greu cu Craiova, avem nevoie de puncte, trebuie să câștigăm să ținem aproape de primele 6. Să vedem ce probleme medicale avem", a spus Ilie Poenaru, la DigiSport.