„I-am zis: 'Știu cum putem să îl omorâm, dar unde ducem cadavrul?'” Dezvăluiri cutremurătoare făcute de o dublă campioană olimpică: „Dormeam cu un ciocan sub pat!”

Nicola Adams (39 ani), dublă campioană olimpică la box, este protagonista unui documentar în care a dezvăluit detalii din copilărie despre chinurile la care au fost supuse ea și mama sa.

Britanica s-a refugiat în box, tocmai pentru a 'scăpa' de traumele prin care a trecut din cauza bărbaților care au fost abuzivi de-a lungul timpului cu ea și mama ei. Principalul abuzor a fost chiar tatăl ei, care a agresat-o în repetate rânduri pe mama ei.

Dezvăluiri cutremurătoare ale Nicolei Adams: „I-am zis: 'Am un plan, dar unde ducem cadavrul?'”

Documentarul de pe Amazon Prime este relatat și în Guardian, iar dezvăluirile acesteia sunt cu adevărat emoționante. Prima amintire traumatizantă este de la frageda vârstă de 5 ani.

„Mama și tata se băteau și am vrut să intervin și să o protejez pe mama. Am încercat să-l lovesc pe tata cu o sabie mică, de plastic, dar am fost aruncată ușor la o parte. Am fost speriată ani în șir, fiindcă nu puteam povesti nimănui.

Mă uitam la TV, cred că era Brookside, și era un episod cu o situație similară cu cea prin care treceam eu. Am văzut-o pe mama pe scări plângând și m-am dus și i-am zis: 'E ok, fii liniștită, am un plan. Am văzut un serial și știu cum să scăpăm de tata'.

Singurul lucru cu care nu eram lămurită era unde aveam să-l îngropăm, fiindcă în film era o grădină, dar a noastră era pavată cu ciment. I-am zis mamei că nu știu cum am scăpa de cadavru, dar ea a izbucnit: 'Nu, eu trebuie să fac schimbarea, trebuie să ne mutăm'”, a relatat Nicola.

„Ajunsesem să dorm cu un ciocan sub pat!”

Cele două au scăpat de tatăl abuziv, însă relațiile următoare ale mamei ei nu au fost departe de un scenariu similar. Mama Nicolei a întâlnit un alt partener abuziv, iar tânăra britanică a povestit cum a trecut și prin acel moment traumatizant.

„A mai fost un bărbat foarte agresiv și violent. Ajunsesem să dorm cu un ciocan sub pat, în caz că era nevoie să o ajut pe mama. Nu înțelegeam de ce scenariul se repeta, după toate câte le trăisem cu tatăl meu.

Într-o zi, am venit acasă de la școală și acest bărbat ne arunca mobila pe drum. Mama mea țipa. M-am dus, am luat ciocanul de sub pat și i-am zis că dacă nu pleacă, o să-l folosesc. Din fericire, a plecat”, a povestit sportiva.

Boxul, refugiul perfect

În ciuda faptului că era văzut drept un sport al bărbaților, Nicola a avut primul său meci de box la 12 ani.

„Boxul mi-a dat siguranța că, dacă totul s-ar repeta, aș fi sigură că mă pot apăra pe mine și pe familia mea. Boxul nu mi-a dat numai mijloacele de apărare, ci m-a scos și din sărăcie, a fost o rază de speranță”, a declarat Nicola.

În 2012, la Jocurile Olimpice de la Londra a făcut spectacol, la prima 'apariție' a boxului feminin ca disciplină. Nicola a câștigat medalia de aur, iar la Rio a reușit aceeași performanță incredibilă.

Britanica a decis să se retragă în 2019, după un meci în care putea să orbească. Adversara sa i-a băgat degetul în ochi și i-a rupt pupila în două locuri, moment în care a decis că este cazul să agațe mânușile.