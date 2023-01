Victima lui Dani Alves, dezvăluiri incredibile din seara atacului: "Am rezistat până la un punct, dar era mult mai puternic"

Pe 10 ianuarie, un tribunal din Barcelona a anunţat că a deschis o anchetă pentru un presupus delict de agresiune sexuală după o plângere a unei femei, care l-a acuzat de atingeri nepotrivite în discoteca Sutton din capitala catalană, în noaptea dintre 30 şi 31 decembrie.

Reclamanta, care petrecea la clubul amintit alături de câţiva prieteni, a declarat poliţiei că fotbalistul brazilian a atins-o pe sub lenjeria intimă fără consimţământul ei. Însoţită de prietenii ei, femeia a raportat cele întâmplate personalului de securitate al clubului de noapte, care a activat protocolul relevant în aceste cazuri şi a sesizat poliţia catalană.

Noi dezvăluiri ale victimei lui Dani Alves

Publicația iberică El Periodico a publicat informații noi despre dezvăluirile făcute de victima agresiunii sexuale a lui Dani Alves.

Potrivit declarațiilor făcute de femeie, ea și câțiva prieteni au fost invitați de fotbalist și un alt amic la o masă VIP din respectiva locație.

"Alves a început imediat să firltreze cu noi, a încercat să ne atingă. Nu am știut unde mă duce, am crezut că este o altă zonă VIP. Mi-a spus lucruri la ureche, dar nu am înțeles pentru că erau în portugheză. Am rezistat până la un punct, dar era mult mai puternic", se arată în material.