Vă era dor de Christoph Daum? Echipa pe care o regretă antrenorul neamț

Daum a dezvăluit pentru ziarul belgian Het Nieuwsblad că regretă despărţirea de echipa FC Bruges la finalul sezonului 2011-2012.

"Să plec de la Bruges a fost o mare greşeală din partea mea, pe care o regret profund. Aş fi putut şi ar fi trebuit să rămân, dar nu a fost posibil din cauza unor probleme personale", a dezvăluit Daum, în vârstă de 68 de ani, care a pregătit naţionala României din iulie 2016 până în septembrie 2017.

Germanul a antrenat-o pe FC Bruges din noiembrie 2011 până la finalul stagiunii, echipa încheind campionatul pe locul 2. Ziarul La Derniere Heure are cuvinte de laudă pentru ce a reuşit Daum la Bruges.

"Nu a rămas nici măcar un sezon întreg. Imposibil totuşi de uitat trecerea lui Christoph Daum prin Veneţia Nordului. Rigoarea şi experienţa sa la cel mai înalt nivel au încântat noua conducere, care tocmai renunţase la Adrie Koster şi la fotbalul său extravagant în noiembrie 2011.



Avea într-adevăr profilul candidatului ideal: un antrenor care a trecut pe la Stuttgart, Leverkusen, Beşiktaş şi Fenerbahce, ce câştigase Bundesliga, încheiase de trei ori pe locul doi în acelaşi campionat şi triumfase şi în Turcia, cu trei titluri de campion. Un adevărat câştigător!", scrie ziarul.

Acesta recunoaşte că fotbalul practicat de FC Bruges pe vremea lui Daum nu era foarte plăcut ochiului, dar opinează că germanul "a contribuit la această profesionalizare" a echipei.

Înaintea meciului de miercuri FC Bruges - RB Leipzig, din Liga Campionilor, Daum a spus că echipa belgiană a progresat mult în ultimii ani: "Este pur şi simplu incredibil cât de mult s-a schimbat FC Bruges după plecarea mea. Sunt patru ani la rând de când echipa merge în Liga Campionilor şi se vede că unii jucători a învăţat mult din campaniile precedente. Pentru mine, Bruges are mai multe şanse decât Leipzig să meargă în faza eliminatorie a Ligii Campionilor. Leipzig are mai multe calităţi individuale, însă Bruges are echipa mai solidă."

În etapa a doua a fazei grupelor, FC Bruges s-a impus cu 2-1 la Leipzig, astfel că un egal în meciul de acasă i-ar asigura echipei flamande cel puţin o calificare în Europa League. Agerpres