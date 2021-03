Trauma de NEIMAGINAT la care a fost supusa una dintre cele mai cunoscute actrite din lume! Dezvaluiri socante 

Una dintre cele mai cunoscute actrite din lume a facut dezvaluiri socante.

Sharon Stone a marturisit ca a fost abuzata sexual in copilarie de bunicul ei. In noua sa carte, The Beauty of Living Twice, actrita in varsta de 63 de ani a povestit ca bunicul sau a molestat-o pe ea, dar si pe sora ei mai mica, pe cand erau doar niste copile. Asta dupa ce micutele au fost incuiate de bunica lor intr-o camera cu bunicul.

Sharon Stone a dezvaluit si ca atunci cand bunicul ei s-a stins din viata, ea a verificat lovindu-l usor in sicriu si abia apoi a simtit o satisfactie despre care spune ca a lovit-o "ca o tona de gheata". Acela a fost momentul in care cele doua surori, Sharon si Kelly, in varsta atunci de 14, respectiv 11 ani, au realizat ca tot cosmarul s-a incheiat.

Aceste dezvaluiri din copilarie au venit la doar cateva zile dupa ce Sharon Stone si-a socat fanii spunand ca nu si-a dat niciodata consimtamantul pentru a-si face operatia de marire a sanilor.

Ea s-a trezit din anestezie cu sanii mariti dupa ce apelase la medici pentru a-i fi eliminate tumorile benigne depistate.