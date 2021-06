Sharon Stone, prea sexy pentru varsta ei. Actrita a pozat in costum de baie la 63 de ani

Nu s-a considerat niciodata o femeie sexy, dar modestia da pe afara la Sharon Stone. Actrita de 63 de ani a pozat in costum de baie si facut senzatie pe Instagram.

„Pana si cainele stie ca esti tare”, i-a transmis un admirator lui Sharon Stone dupa ce a vazut fotografia distribuita de ea pe retelele sociale.

Actrita de 63 de ani s-a pozat in costum de baie in curtea casei, sub privirile animalului ei de companie.

Anul trecut, la 62 de ani, Sharon Stone a pozat in costum de baie la piscina, dezvaluind ca-i place corpul ei mai mult decat la 40 de ani.

In septembrie 2020, actrita din Basic Instinct a dezvaluit intr-un interviu ca nu s-a considerat niciodata o femeie sexy.

„Nu am crezut niciodata ca sunt sexy. Cand am făcut Basic Instinct, mi-am explorat partea intunecata si m-am imprietenit cu ea. Ajunsesem sa nu-mi mai fie frica de mine. Cred ca oamenii gasesc asta sexy”, a spus actrita pentru revista Town & Country.

