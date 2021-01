"Sa imi pupati fundul!" Aparitie INCENDIARA a lui Laurette dupa ce a petrecut cu Gueye in jacuzzi! Poza pe care a postat-o si mesajele pentru critici

Laurette a avut un mesaj pentru cei care au criticat-o in urma clipului aparut in urma cu cateva zile.

Magaye Gueye a declansat un adevarat scandal dupa ce un clip cu el, in timp ce se afla in jacuzzi alaturi de doua femei, a aparut in presa. Jucatorul injura clubul pentru care joaca, insa si-a cerut ulterior scuze pentru comportamentul sau, motivand ca ar fi consumat alcool.

Una dintre femeile cu care Gueye s-a filmat este Laurette Atindehou, care a fost asaltata de critici si comentarii negative pe retelele de socializare, dupa ce imaginile au aparut.

Ca replica, modelul a postat o serie de fotografii in ipostaze indecente, cu mesaje subliminale. Unul dintre ele era in engleza si se traducea: "Sa imi pupati fundul negru!"