David Popovici (18 ani) a avut un 2022 perfect. A cucerit 4 medalii de aur la seniori în probleme 100 și 200 metri liber și a doborât un record mondial care data de mai bine de 13 ani.

David Popovici va lua o decizie după Jocurile Olimpice de la Paris

Performanțele înotătorului au fost recompensate la Gala Sportivul Anului 2022. David Popovici și Simona Radiș (23 ani) au plecat acasă cu cea mai importantă distincție, Sportivul Anului. Însă, Camelia Potec (40 ani) a anunțat în cadrul evenimentului găzduit de Opera Română că după Jocurile Olimpice de la Paris, din 2024, copilul-fenomen al înotului mondial se poate pregăti în altă țară.

„Cred că e mult spus că România îl pierde pe Popovici. David s-a născut în România și e cetățean român. Că pregătirea se va face în altă țară sau în România, asta contează mai puțin. Azi e sigur faptul că David rămâne alături de antrenorul lui în România pentru Paris 2024. Ne-a dat asigurări în acest sens. După Jocurile Olimpice, totul depinde de ce se va întâmpla acolo. Planurile de pregătire, inclusiv discuții de finanțare și obiective, le avem pe ciclu olimpic”, a declarat Camelia Potec la Gala Sportivul Anului 2022.

„Te pierde România?” Răspunsul lui David Popovici

„Am auzit şi eu că doamna Potec a spus că România m-ar putea pierde. Nu a venit de la mine şi nu am vorbit cu ea despre aşa ceva. Nu ştiu ce planuri am, pentru că nu am planuri. Planul meu este să îmi văd de treaba aici, să rămân cu aceiaşi antrenori, prieteni, familie şi voi vedea unde mă duce viaţa. Dar nu ştiu ce îmi rezervă viitorul”, a declarat David Popovici la Gala Sportivul Anului 2022.