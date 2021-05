Reactia italianului care a castigat Eurovision dupa ce a fost acuzat ca ar fi tras pe nas in timp ce era filmat! Cum s-a aparat artistul

In timpul jurizarii, solistul trupei Maneskin a fost surprins intr-o ipostaza care a devenit virala. Tanarul a fost filmat de camerele video in timp ce se apleca deasupra mesei, internautii considerand ca tanarul ar fi tras pe nas substante interzise.

La confeirnta de presa de la finalul evenimentului, Damiano David a fost intrebat de un jurnalist daca se drogheaza.

Reactia artistului a fost vehementa: "Nu, nu ma droghez. Colegul meu a spart un pahar. Va rog, nu spuneti ca fac asta. Sunt dispus sa ma testez pentru ca nu am nimic de ascuns."

In ultimele ore, fanii trupei Maneskin au distribuit masiv pe retelele de socializare fotografii ale locului in care au stat italienii, in incercarea lor de a intari declaratia solistului.

To everyone who keeps saying Damiano was using drugs: here's the proof that Thomas really broke that glass as they said in the Press Conference.

LET'S SHARE THIS PLEASE #Eurovision #maneskin “state zitti e buoni” pic.twitter.com/duIrsUpOrh