PRO TV a anunțat numele celor care formează tribul FAIMOȘILOR la SURVIVOR 2023!

Emisiunea pe care românii o așteaptă și o trăiesc cu sufletul la gură cu fiecare ediție. Formatul internațional care le arată celor de acasă ce înseamnă să lași în urmă confortul de acasă și să te adaptezi la o viață la care nici nu te gândeai. SURVIVOR România este tot mai aproape, iar aseară, în direct pe VOYO, Daniel Pavel i-a prezentat pe cei 12 FAIMOȘI ai noului sezon.

Cei care au acceptat cea mai puternică provocare din lume sunt: DOC, Gheboasă, Maria Constantin, artiști cunoscuți în lumea muzicii, Ionuț Iftimoaie, campion kickbox, Sebastian Dobrincu, unul dintre cei mai tineri și de succes antreprenori și artiști din țară, Remus Boroiu, specialist în transformarea corporală, Jorge, cântăreț și prezentator cu o vastă experiență pe scenă, Ștefania Stănilă, campioană în lumea gimnasticii, Bianca Patrichi, coregrafă, Ada Dumitru, actriță, Carmen Grebenișan, creatoare de conținut și antreprenor, dar și Vica Blochina, una dintre vedetele TV cunoscute de către toți cei de acasă.

După anunțarea casting-ului tribului Faimoșilor, Marcel Radu, Head of Talent Management and Scouting PRO TV declară: ”Survivor este cel mai complex reality show TV din piața media din lume, iar casting-ul este una dintre cele mai importante componente. PRO TV își dorește să aducă în fața telespectatorilor caractere autentice, astfel încât fiecare dintre noi să se poată regăsi în această experiență minunată. De-a lungul celor 8 luni de casting au fost provocări numeroase, ultima fiind chiar alegerea finală a panel-ului pe care l-am prezentat aseară deoarece fiecare concurent trebuia să fie atât apt fizic și psihic, cât și relevant și reprezentativ pentru publicul care trăiește la intensitate maximă acest show. Am discutat cu peste 150 de vedete, și sunt convins că am găsit cea mai bună variantă în contextul dat. Eu sunt îndrăgostit de acest format și îi admir pe toți cei care acceptă o astfel de provocare. Totul este 100% real, iar concurenții au parte de condiții la care nici nu s-ar fi putut gândi. Sunt extrem de încântat de casting-ul final și vreau să le mulțumesc tuturor că au acceptat să facă parte din frumoasa aventură SURVIVOR ROMÂNIA!”

Show-ul fenomen este tot mai aproape de revenire! Până atunci, puteți urmări cele mai noi imagini pe paginile de social media SURVIVOR ROMÂNIA!