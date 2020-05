Clipe de groza pentru una dintre cele mai celebre femei din lume!  Supermodelul a supravietuit printre rechini si fara mancare, in Oceanul Indian

Cine a zis ca meseria de fotomodel e una usoara?

Daneza Helena Christensen (51 de ani), una dintre cele mai faimoase femei care au activat in industria modei, a relatat o intamplare socanta din trecutul ei, in care viata i-a fost pusa serios in pericol.



Cea care ani la rand a sucit mintile barbatilor, inclusiv cu aparitiile pentru Victoria՚s Secret, si-a amintit de cel mai dramatic moment al carierei intr-un interviu pentru ”Sunday Times”. Totul s-a petrecut la o sedinta foto care ar fi trebuit sa fie una banala, pe o ambarcatiune, in largul Oceanului Indian, undeva in zona arhipelagului Zanzibar.



Ei bine, in timpul shooting-ului coordonat de celebrul fotograf italian Fabrizio Ferri, respectiva ambarcatiune a suferit o defectiune tehnica, iar sansele ca problema sa fie rezolvata imediat erau nule.

”Fabrizio a fost la un pas sa sara in ocean pentru a incerca sa ajunga la mal. Noroc ca l-a vazut capitanul vasului si i-a strigat sa se opreasca, explicandu-i ca e perioada de imperechere a rechinilor, deci era foarte periculos sa inoate”, a povestit Helena Christensen.

Mai mult, din cauza vremii nefavorabile, operatiunea de recuperare a celor aflati in larg a durat mai mult decat s-ar astepta cineva intr-un asemenea caz. ”Cand am fost salvati, cateva zile mai tarziu, aproape terminasem resursele de mancare si de apa”, a mai spus daneza.