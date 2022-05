Cei doi s-au căsătorit recent, iar acum se află în luna de miere în Bahamas. Johnson a cerut-o în căsătorie pe Paulina în urmă cu aproape 10 ani, însă s-au căsătorit abia în acest an, sub privirile celor doi băieți pe care îi au, River și Tatum. Soția campionului la golf are un corp de invidiat și nu se sfiește să îl arate cu fiecare ocazie pe care îl are.

Paulina Gretzky se postează în ipostaze extrem de sexy pe rețelele de socializare, etalându-și formele, iar cei un milion de urmăritori nu lasă nicio postare să treacă neobservată. Paulina a postat o fotografie din luna de miere, în costum de baie, pe Instagram, strângând peste 66.000 de aprecieri.

Imaginile cu cei doi de la nuntă, care a avut loc într-un decor de poveste, au fost printre cele mai apreciate.