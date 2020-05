Nelu Tataru anunta ca o testare pentru Covid-19 va avea loc in toata tara! Cand incepe

Ministrul Sanatatii spune ca o actiune de testare se va desfasura pe intreg teritoriul Romaniei.

Nelu Tataru anunta ca o testare nationala este pregatita sa inceapa dupa 1 iunie, pentru a verifica gradul de imunizare al populatiei la Covid-19, informeaza Europa FM.

Actiunea ar urma sa se desfasoare cu sprijinul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar numarul de persoane care vor fi testate va fi stabilit in functie de situatia la momentul respectiv, dar si de focarele existente.

"Noi avem o testare pe care o facem, in colaborare cu Institutul National pentru Sanatate Publica si Centrul National pentru Controlul Bolilor Transmisibile. Dar o sa o facem cam la trei luni de la debutul pandemiei, pentru a evalua atat starea imunizarii populatiei cat si cea a evolutiei ulterioare.

Va începe dupa 1 iunie. Noi trebuie sa vedem cand s-ar termina pandemia sau prima etapa a ei. Fiindca, deocamdata, nu coboram. Astazi avem 331 de cazuri, dar in contextul in care ieri a fost sambata si testarile sunt mai putine. Facem evaluarea in functie de numarul de cazuri din acel moment. Bugetul depinde si de testele care ar putea fi serologice sau si moleculare. In functie si de zone. Unele cu focar mare, altele cu focar mic. O sa testam voluntarii, dar pe care ii căutam in anumite focare", a spus Nelu Tataru, pentru sursa citata.