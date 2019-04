Moment SOCANT la o cursa de ATV-uri! O britanica si-a pierdut viata intr-o RAPA teribila! Ce s-a intamplat

Katie Amelia Hodgson a murit la 24 de ani.

Britanica participa la cursa de ATV-uri Hunt The Wolf 2019 si era unul dintre concurentii cu experienta. Katie nu era pentru prima oara in Romania. Mai participase la evenimente similare organizate anii trecuti. Tanara a fost luata cu ambulanta, apoi dusa cu elicopterul la Targu Mures, insa n-a mai putut fi salvata. Katie a fost strivita de vehiculul de teren in momentul in care incerca sa coboare o panta periculoasa, care se cheama chiar Killer (Ucigasul). ATV-ul s-a rasturnat, iar ea a fost aruncata in rapa, apoi ATV-ul a venit peste ea.

In urma tragediei, organizatorii au anulat competitia la care mai participau concurenti din 16 tari.