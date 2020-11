MM Stoica, o noua declaratie acida in razboiul cu CTP! "Opreste-te pana nu e prea tarziu! Infectia asta nu se va mai vindeca!"

Mihai Stoica a deschis o noua disputa cu jurnalistul Cristian Tudor Popescu.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB-ului, a fost deranjat de o replica a lui Cristian Tudor Popescu si a raspuns imediat printr-o postare pe contul sau de Facebook.

"Pentru a prosti oameni, sarlatanul Daniel n-are nevoie de matematica, nici de logica - o da direct, ca o strigatura pentru vitele ce le pastoreste", a fost prima declaratie care l-a deranjat pe Mihai Stoica, declaratie care critica atitudinea Patriarhului Daniel.

"Ofer un tricou Macron (n. r. firma care produce echipamentul lui Dinamo) putin purtat celui/celei care-mi gaseste o scursura mai gretoasa decat CTP", a fost raspunsul lui Mihai Stoica.

Cristian Tudor Popescu a replicat spunand ca nu are ce sa ii raspunda 'unei astfel de persoane', insa Mihai Stoica a revenit cu o noua reactie pe Facebook:

"Sunt una dintre “vite”. Sunt unul dintre “specimene”. Prin urmare, stiu ca “reputatul” gazetar nu-mi va raspunde, dar mai stiu si ca opinia mea il va interesa. In primul rand pentru ca am fost si eu un hater ca el (actualmente partial vindecat). Aveam si eu senzatia ca le stiu pe toate in domeniul in care activez. Nu chiar cum le stie el in toate domeniile, dar pe aproape. Nu stim nimic, domnule gazetar. Chiar daca avem o cultura generala vasta. La tine ma refer. Eu sunt limitat.

De data asta, voi schimba registrul, nu inainte de a-mi prezenta scuzele pentru abordarea anterioara.

Domnule CTP, faptul ca ti se ofera expunere (exagerata, in opinia multora) nu-ti da dreptul sa jignesti milioane de credinciosi romani. Jocul de cuvinte este o blasfemie de ultima speta, iar daca n-ai realizat inca, afla acum ca tu doar ai tastat, ideile ti le-a insuflat altcineva. Ala din titlul de care, probabil, esti foarte mandru.

Opreste-te pana nu e prea tarziu. Altfel, de cate ori scrii, ar trebui sa-ti pui masca. Risti sa te infectezi de la atata rautate. Iar infectia asta nu trece cu Azithromycin", a scris Mihai Stoica, pe Facebook.