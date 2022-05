Mari Fica a fost eliminată de la Survivor România: ”Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce s-a întâmplat aici”

Au fost adversari, apoi au trecut prin Unificare, dar s-au trezit și cu o schimbare a triburilor. Cu fiecare zi și etapă au învățat că jocul este surprinzător. Însă nimic nu le stă în cale în drumul spre marea finală Survivor România! Aseară, încă o concurentă a plecat acasă. Au mai rămas doar 10 în luptă!

Șansa de a comunica prin apel vocal cu cei de acasă, cu familia care trăiește alături de ei fiecare victorie, emoție sau suferință! Aceasta a fost miza Jocului de Comunicare, așa că a fost normal ca fiecare concurent să dea tot ce avea mai bun. Fără probleme reale puse de Tigri, Vulturii au reușit cea de-a treia victorie a săptămânii, cu scorul de 8 la 4. Astfel, Alex Delea, Blaze, Elena, Doru și Marian au avut șansa de a auzi vocea unor oameni care îi iubesc și îi susțin, indiferent de situație.

Seara a continuat la Consiliul de Eliminare, acolo unde Tigrii așteptau rezultatul votului celor de acasă. Cu multe emoții, cei trei nominalizați au așteptat să primească de la Daniel Pavel vestea care urma să le schimbe traseul în joc. Cea care a fost eliminată este Mari Fica: ”Știam că o să vină și momentul acesta. Sunt extrem de recunoscătoare pentru ce s-a întâmplat aici. Sunt mult mai puternică decât am venit, chiar am evoluat. Am învățat lecții de la fiecare în parte, lecții multe și frumoase. Mulțumesc pentru tot!”

Ediția care a adus și o nouă eliminare a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 20:28 – 23:25. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 7.5 puncte de rating și 21.9% cotă de piață, față de locul 2 care avea doar 4.5 puncte de audiență și 13.3% share. De-a lungul difuzării, peste 1.4 milioane de români au trăit emoția unei noi eliminări, iar în minutul de aur, la ora 21:44, aproape 1.9 de telespectatori erau cu ochii pe PRO TV!

O etapă s-a mai încheiat, o nouă săptămână stă să înceapă în Republica Dominicană. Cei zece concurenți rămași în competiție sunt gata să continue parcursul în cea mai mare provocare a vieții lor. Cine va câștiga următoarele recompense, cine va mai părăsi competiția? Aflăm duminică, de la ora 20:00, luni și marți, de la 20:30, pe PRO TV!

Până la începerea unei noi săptămâni, puteți revedea momentele favorite pe VOYO.