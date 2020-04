Unii o iau razna in izolare, nu e cazul lui Eugenie Bouchard. Canadianca si-a luat o casa de lux in Miami si se relaxeaza in cele 4 piscine pe care le are.

Canadianca Bouchard s-a plans ca ar fi vrut sa aiba un iubit pe timp de criza. Daca aparea baiatul ar fi fost super norocos. Candaianca isi petrece vremea in pandemie intr-o casa de vis in Miami. 3 milioane si jumatate de dolari a dat canadianca pe ea. Casa are peste 500 de metri, o terasa de 200 de metri si 4 piscine.