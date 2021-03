"La incidenta de peste 4 la mie, circulatia in weekend va fi permisa pana la 8 seara, magazinele se inchid la 6!" Anunt de ultima ora al lui Raed Arafat

Noi masuri de control al pandemiei au fost anuntate de Raed Arafat!

Secretarul de stat in MAI Raed Arafat a vorbit de la Palatul Victoria despre restrictiile care urmeaza sa fie aplicate la nivelul intregii tar. Astfe, in localitatile unde incidenta de infectare cu COVID-19 trece de 4 la mie, circulatia in zilele de vineri, sambata si duminica va fi permisa pana ora 20,00, iar activitatea operatorilor economici se va desfasura pana la ora 18,00.

"Referitor la intervalul orar in care este permisa circulatia: unde incidenta e peste 4 la mie in ultimele 14 zile, urmeaza ca in zilele de vineri, sambata si duminica circulatia sa fie permisa pana la orele 20,00, iar la operatorii economici, activitatea sa fie permisa pana la ora 18,00. Revenirea asupra acestei masuri in timpul weekend-ului se face cand incidenta scade sub 3,5 la mie", a declarat Raed Arafat, la sediul Guvernului.