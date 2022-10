Tânăra își vinde fotografiile indecente pe OnelyFans, una dintre cele mai populare platforme pentru adulți, însă a pus pe pauză această parte pentru a urca în ringul de box. Situația lui Astrid a devenit virală, după ce a îmbinat viața personală cu cea profesională.

Britanica a trecut de la modeling la box rapid, devenind virală după ce a pus-o la pământ pe Keeley Colbran, o cunoscută tiktok-eriță. Mai mult, Astrid și-a și sfidat adversara după ce a doborât-o fără probleme la primul său meci.

„Bună treabă, Keeley, pentru că ai intrat în ring, dar așteptam puțin mai multă provocare, poate să mai reziști încă o rundă. Orice femeie influentă care vrea să accepte provcarea, sunt aici”, a spus Astrid după victorie.

Tânăra Astrid este cunoscută deja pentru pasiunea pe care o are pentru Chelsea, unul dintre cluburile de top din Premier League. Astrid câștigă o avere din pozele sexy pe care le vinde pe OnlyFans, însă are parte de faimă și pe TikTok, acolo unde a fost supranumită „Regina TikTok-ului din Marea Britanie”.

???? A win for @AstridWett over Keeley Colbran to continue this eventful night! #SwinglerCherdleys pic.twitter.com/sVpPGUVXCM