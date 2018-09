Tiriac a convins un SEIC MILIARDAR sa isi goleasca sacii de bani in Romania! Anunt URIAS: "Mi-a zis ca face investitii nelimitate!" Ce vor sa construiasca

Ion Tiriac are un nou proiect de sute de milioane de euro!

Vrea sa construiasca o universitate de sport si e dispus sa scoata bani din conturile sale pentru ca obiectivul sa fie atins. Tiriac cere sprijinul autoritatilor si sustine ca seicul Hamdan Al Nahyan din Abu Dhabi e gata sa investeasca sume colosale in Romania.

"Daca nu sunt bani la Guvern, de unde sa fie facuta o rectificare pozitiva? Sa fure? Nu! Seful guvernului din Abu Dhabi, seicul Hamdan, a fost in Romania. Habar nu aveam ca a venit. Avand in vedere ca il cunosc de mult timp, a intrebat de mine. Si-a facut timp imediat, am vorbit cu el. Mi-a spus ca ii avem pe ei in spate cand ne dorim investitii, ei pot sa sustina cu fonduri nelimitate. Cine plateste cafeaua sau cine da un miliard... e acelasi lucru acolo. Toata lumea, cand investeste, o face ca sa castige", a spus Tiriac, citat de Telekomsport.

Hamdan Al Nahyan e cel care si-a asumat administrarea terenului din Insula Mare a Brailei in schimbul a 250 de milioane de euro. Arabii sustin ca vor investi 500 de milioane de euro in urmatorii 5 ani pentru a moderniza parcul agricol, irigatii si zootehnie. Isi propun sa construiasca o ferma uriasa de oi, una dintre cele mai mari din Europa.