INCREDIBIL! Unul dintre cei mai tari luptatori UFC care vrea s-o ajute pe fata batuta din Targu Jiu! Cazul care face inconjurul lumii: MILIOANE de reactii dupa ce au vazut clipul

Unul dintre cei mai mari luptatori ai momentului, Dillon Danis, vrea s-o ajute pe copila din Tg. Jiu. Danis a postat pe conturile sale de pe retelele de socializare filmuletul bataii primite de fata. Vrea s-o caute si s-o ajute si cere sprijinul fanilor sai pentru a ajunge la micuta!

Danis e urmarit de peste un milion de oameni pe Instagram!



we need to find this young lady and get her anything she needs, this is so hard to watch if you have any information please let me know! pic.twitter.com/YdHngep91j