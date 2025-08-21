Fanii ambelor echipe au fost protagoniştii unor scene brutale în tribune la Estadio Libertadores de América, iar un suporter aparent chilian a sărit în gol din tribună după ce a fost încolţit de fanii adverşi.



Meciul, care era 1-1, a fost suspendat temporar în minutul 48 şi apoi anulat de Conmebol, care a asigurat că rezultatul final şi eventualele sancţiuni împotriva echipelor vor fi stabilite de comisia sa disciplinară. În tur, chilienii au câştigat cu 1-0.



Haosul a început când suporterii echipei U au aruncat cu obiecte precum bastoane, sticle şi chiar scaune către tribuna inferioară şi laterală, unde se aflau suporterii argentinieni, a constatat un jurnalist AFP prezent la faţa locului.

În mijlocul haosului, fără ca forţele de securitate să intervină, argentinienii au urcat în tribuna superioară, i-au agresat pe chilieni şi i-au dezbrăcat pe suporterii echipei U. Imaginile de pe reţelele sociale arătau alţi oameni lovindu-se cu bastoane sau bâte.

„Avem 90 de persoane reţinute în afara stadionului pentru că au încercat să comită excese şi au fost deja duse la secţia de poliţie”, a declarat pentru AFP o sursă din cadrul Ministerului Securităţii.

Un purtător de cuvânt al clubului Independiente a confirmat, de asemenea, că 10 persoane au fost rănite.



Ambasadorul Chile în Argentina, José Antonio Viera-Gallo, a declarat la postul de radio chilian Cooperativa FM că „au existat răniţi cu arme albe”.



Cel puţin o persoană este grav rănită, deşi naţionalitatea acesteia nu este cunoscută, a declarat ulterior pentru AFP.



La ieşirea din incinta stadionului, suporterii Independiente şi-au manifestat nemulţumirea faţă de operaţiunea de securitate şi de decizia de a plasa vizitatorii într-o tribună apropiată de localnici. „Este o ruşine”, au spus ei.

Preşedintele chilian, Gabriel Boric, a criticat pe reţeaua socială X „violenţa galeriilor dar şi evidenta iresponsabilitate a organizatorilor”.



„Justiţia va trebui să stabilească vinovaţii”, a adăugat preşedintele, înainte de a informa că i-a ordonat ambasadorului său să viziteze suporterii chilieni la spital „pentru a le garanta siguranţa”.



Imaginile publicate de mass-media argentiniene şi chiliene au arătat zeci de suporteri ai echipei U arestaţi şi întinşi unul lângă altul cu faţa în jos pe strada din jurul stadionului după bătaie.



Preşedinţii cluburilor, dintre cele mai mari din Argentina şi Chile, au condamnat actele de violenţă, un flagel greu de eradicat din fotbalul sud-american.



„Un comportament cu adevărat condamnabil din partea suporterilor echipei U (...) Au luat obiectele din toalete şi le-au aruncat în tribună”, a declarat pentru canalul TyC Sports şeful clubului Independiente, Néstor Grindetti.

Michael Clark, şeful clubului din Santiago, a declarat jurnaliştilor că, în faţa tragediei, „fotbalul trece acum pe plan secund”.



„Nu se poate tolera un astfel de nivel de violenţă (...) Nu ştiu unde era poliţia”, a scris pe reţelele sociale internaţionalul chilian Felipe Loyola, mijlocaş la Independiente.



Meciul a fost suspendat la doar trei minute după începerea reprizei a doua de către arbitrul uruguayan Gustavo Tejera, din cauza gravităţii incidentelor.



Jucătorii au încercat fără succes să calmeze spiritele şi, după mai bine de o jumătate de oră de aşteptare, s-a confirmat întreruperea şi ulterior anularea meciului.



Conmebol a precizat că anularea meciului a fost dispusă din cauza lipsei garanţiilor de securitate din partea clubului Independiente şi a autorităţilor locale.



U este al doilea club din Chile implicat în incidente violente într-un turneu sud-american în 2025.



Pe 10 aprilie, o sută de suporteri au încercat să intre în stadionul Monumental din Santiago, probabil fără bilete, cu puţin înainte de începerea meciului dintre Colo Colo şi Fortaleza din Brazilia, din faza grupelor Copa Libertadores.



Poliţia a intervenit, dar în confuzia creată au murit doi suporteri în vârstă de 18 şi 13 ani.

news.ro

