Imagini ireale! Ce facea un pusti de 10 ani pe motocicleta, in mers, in spatele mamei sale

Totul s-a intamplat in mers.

Imagini uluitoare in India, acolo unde un pusti a fost filmat in timp ce era dus la scoala de mama sa, alaturi de sora mai mica.

Nimic anormal pana aici, insa micutul este surprins cum isi facea temele in drum spre scoala, in timp ce mama sa se strecura pe motocileta prin trafic.

Astfel de imagini cu mai multe persoane pe o motocicleta sunt obisnuite in India, acolo unde este principalul mijloc de transport, insa este destul de rar intalnit ca cei mici sa isi faca temele in timpul mersului.

O astfel de imagine a fost surprinsa in 2012 in China, atunci cand un pusti cam de aceeasi varsta in facea temele in timp ce tatal sau il ducea la scoala.