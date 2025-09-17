Cunoscut pentru generozitatea sa, afișată deseori în fața palatului din Aleea Alexandru, Becali a surprins de această dată oprindu-se la o unitate de învățământ. A fost imediat înconjurat de tineri, iar latifundiarul din Pipera, vizibil binedispus, a început să le ofere fiecăruia câte 200 de lei.

Patronul de la FCSB a fost filmat în fața liceului "Mihai Eminescu" din București în timp ce le împărțea bancnote de 200 de lei mai multor elevi, iar imaginile au explodat pe rețelele de socializare.

"Singurul șmecher adevărat din România"



Bucuria liceenilor a fost de nedescris. Aceștia și-au scos imediat telefoanele mobile pentru a imortaliza momentul, iar clipurile video au devenit virale în timp record. După ce a împărțit banii, patronul FCSB a făcut și poze cu tinerii, care nu au ezitat să-și exprime admirația în mediul online.



Secțiunea de comentarii a fost inundată de mesaje de laudă la adresa lui Becali. "Are hazul prea mare nea Gigi", a scris un utilizator, în timp ce alții au reacționat: "Ce caută șeful la Eminescu?", "Trăiască nea Gigi" sau "Cel mai capabil român, iubit și respectat!".



Unul dintre internauți chiar a glumit pe seama întâmplării: "Dacă-i ziceați că țineți și cu Steaua vă dădea câte un Eminescu (n.r. - bancnota de 500 de lei)".

