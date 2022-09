Două nume sonore din fotbalul englez o comemorează pe Regina Elisabeta a II-a. Ce au transmis 

Decesul Reginei Elisabeta a II-a a provocat reacții pe tot globul pământesc. Întâi, cluburile din Premier League au comemorat stingerea ei pe rețelele social media, iar acum au apărut câțiva fotbaliști care și-au expus regretul față de acest fapt.

Astfel, Harry Kane și Gary Lineker și-au arătat recunoștința față de Regina Elisabeta a II-a, printr-un mesaj postat pe rețelele social media, mai exact pe Twitter

„Este o așa zi tristă. Maiestatea Sa, Regina, a murit. Într-adevăr, a fost o femeie remarcabilă care a servit țara cu dignitate, loialitate și grație. A fost un adevărat dar în viețile noastre. Odihnește-te în pace, Maiestatea Ta.”, au fost cuvintele lui Gary Lineker

Such a terribly sad day. Her Majesty The Queen has died. A truly remarkable woman who served her country with dignity, loyalty and grace. A comforting ever present in the lives of most of us. Rest In Peace, Your Majesty.

„Gândurile mele se află cu Familia Regală în acest moment dificil. Regina a fost o insipirație incredibilă și o vom reaminti grație anilor incredibili de servirea acestei țări. Odihănește-te în pace, Maiestatea Ta.”, a spus și Harry Kane, la o oră după Lineker.

My thoughts are with the Royal Family at this very difficult time. The Queen was an amazing inspiration and will be remembered for her incredible years of service to this country. Rest in peace, Your Majesty. https://t.co/Tj0NrDpWBo