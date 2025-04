România e țară în care obezitatea infantilă face ravagii. Și, de cele mai multe ori, copilul supraponderal provine dintr-o familie în care și părinții au niște obiceiuri alimentare greșite.

Deși în pandemie, în perioada 2020-2021, în România erau milioane de oameni preocupați de sănătate și sănătatea publică, între timp, astfel de subiecte au fost date uitării și înlocuite cu altele care sunt acum „trendy“. În acest peisaj, în care România ocupă ultimul loc în mai toate clasamentele europene privind sportul de masă, e de admirat că există și oameni, cu notorietate, care vorbesc și despre importanța mișcării și a unui regim alimentar sănătos.

Surprinzător poate, printre ei se numără și Dumitru Dragomir. Pentru că, nu o dată, fostul șef al LPF a bătut moneda pe importanța mișcării pe care o consideră „secretul“ longevității sale, la 78 de ani. Acum, în dialog cu Fanatik, „Corleone“ a atins, din nou, acest subiect și a povestit cum a început să dea jos kilogramele în plus.

„Ai stat în casă, ai murit!“

La începutul discursului său, Dragomir a subliniat că mișcarea asigură și sănătatea mentală, nu doar cea fizică.

„Secretul e așa: socializarea. O să râdeți de ce vă spun acum. Adică, să ai un grup cu care să te întâlnești, să nu stai acasă cu nevasta. Pleci și tu și nevasta să o trimiți undeva. Să nu stați în casă. Ai stat în casă, ai murit! Fac pariu pe cât vrei. Somnul obligatoriu, cel puțin o oră după-amiază. Odihna e primordială. Eu fac asta, de când eram mic și mă trimiteau cu vacile. Abia, după aceea, alimentația. Eu, la aproape 80 de ani, nu mai fac 10.000 de pași pe zi, că sunt bătrân. Dar 5.000 de pași fac! Adică, aproape 4 kilometri“, a povestit Dragomir.

Își numără caloriile consumate prin mâncare

Mai departe, „Corleone“ a recunoscut că se îngrășase, însă, în loc să fie resemnat cu kilogramele în plus, a luat măsuri.

„Eu mă îngrășasem ca un porc! Aveam 105 kilograme, acum o lună. Câte crezi că am astăzi? 97. Ce mănânc dimineața, spre exemplu: două ouă cu două roșii cherry sau castravete și humus. Îmi place că mi-l face cineva cu usturoi. Și beau o jumătate de sticlă de chefir sau iaurt. Întreagă are 250 de calorii și nu-mi permit. Deci, dimineața, 400 de calorii. La prânz, mănânc o salată Caesar cu piept de pui și câteva anșoa din care se face crema aia. Seara mănânc ori o supă, ori o salată de caracatiță micuță, ori un carpaccio de vită sau de pește. Nu mai beau cele 50 de grame de pălincă în perioada asta. Ar fi însemnat 500 de calorii în plus. Pot să mănânc două nuci și să beau o pălincă, dar nu sunt nebun la cap să fac asta și atunci am renunțat“, a explicat fostul președinte al Ligii.