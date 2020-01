Dezvaluirile SOCANTE ale unui medic psihiatru: "Starea psihica a Cristinei era in continua degradare." Ce spune specialistul care a cunoscut-o pe jurnalista

Din articol A fost afectata ca nu isi mai gasea un loc de munca

Un medic psihiatru, fost jurnalist, a vorbit despre situatia Cristinei Topescu.

Gabriel Diaconu este medic psihiatru si fost jurnalist. Acestsa a fost colegul Cristinei Topescu, in perioada in care lucra la Antena 3.

Acesta a dezvaluit pentru fanatik, ca starea fiicei lui Cristian Topescu incepuse sa se degradeze cu mult inainte ca tatal ei sa moara, iar odata cu acest soc, lucrurile s-au inrautatit.

"Am lucrat alaturi de Cristina Topescu, eu in calitate de invitat, iar ea de moderator TV in perioada cand lucra la Antena 3. A fost un jurnalist extraodinar, onest cu valori si o misiune in viata. In perioada aceea si cea urmatoare am observat ca starea ei psihica era in continua degradare, iar lucrurile moartea tatalul sau s-a inrautatit. Pana nu avem un raport oficial care sa dezvaluie cauza mortii nu putea specula pe acest subiect", a spus medicul pentru fanatik.

A fost afectata ca nu isi mai gasea un loc de munca

De asemenea, un alt motiv care a condus la starea Cristinei Topescu a fost nereusita pe plan profesional din ultimul timp si faptul ca nu mai reusea sa isi gaseasca un loc de munca:

"Din pacate, cazul ei nu este unicat. Am mai intalnit in cariera mea, atat cea de jurnalist cat si de medic multe cazuri de oameni care au lucrat in mass-media, iar la un moment dat sentimentul ca „ai fost uitat” devine foarte greu de suportat din punct de vedere psihic.

In ultimii ani fosta vedeta nu mai reusise sa isi mai gaseasca un loc de munca in mass-media, domeniu in care a activat peste 30 de ani. Am vorbit cu mai multi prieteni comuni care mi-au spus acelasi lucru: ca in inainte de a muri, Cristina nu a dat nici un semn ca ar fi avut probleme de sanatate de natura fizica", a mai spus Gabriel Diaconu.