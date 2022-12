Argentinienii s-au impus la loviturile de departajare în duelul cu campioana mondială din 2018 și au sărbătorit pe teren, alături de familie, cel de-al treilea titlu mondial din istorie câștigat. Cu toate astea, au existat imagini care au indignat lumea de la sărbătoarea de la final, unele dintre ele avându-l ca protagoist pe celebrul Salt Bae.

Bucătarul a fost surprins pe teren după finală, fiind filmat în timp ce trăgea de Leo Messi (35 ani) pentru a face o fotografie cu el. Ulterior, Salt Bae, Nusret Gökçe pe numele său real, a fost surprins făcând gesturi similare și cu alți jucători din naționala Argentinei.

Imaginile au stârnit indignare și revoltă pe rețelele sociale, oamenii întrebându-se ce căuta pe teren, după marea finală, alături de campioni și ținând în mână trofeul, Salt Bae. Criticat dur, dar și insultat de internauți, bucătarul a venit cu o „replică”.

Messi deserves another World Cup for not giving a single fuck about Salt Bae pic.twitter.com/EIsM8lnc8S