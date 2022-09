Emisiunea a pus față în față 12 vedete care se luptă în Republica Dominicană pentru a fi numite "Regele/Regina Junglei". Show-ul a pus față în față vedete din toate domeniile showbiz-ului românesc. Bia Khalifa este unul dintre cele mai controversate personaje ale show-ului, fiind implicată de-a lungul emisiunii în diverse scandaluri, chiar și cu coechipierii săi.

Bia este creator de conținut pentru adulți și își câștigă bani din fotografiile pentru adulți pe care le postează pe site-urile de acest profil. Pentru a-și menține imaginea, Bia Khalifa a apărut în repetate rânduri în timpul emisiunii fie în lenjerie intimă, fie dezbrăcată complet, spre șocul colegilor ei. În episodul din această săptămână, tânăra a făcut un gest șocant.

Gest șocant făcut de Bia Khalifa la „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”

Bia Khalifa a fost numită „lider” al echipei sale și a fost desemnată să se ocupe de preluarea hranei, însă nemulțumită de faptul că ar fi „bârfită pe la spate”, tânăra a decis să arunce mâncarea pe ascuns, lăsându-și astfel echipa nemâncată.

„Am făcut o nefăcută și, de fapt am făcut un bine. Am aruncat mâncarea pentru că oricum toată lumea se plângea că nu e bună. 'A, iar orez? Iar fasole?' Eu îi iubesc pe coechipierii mei, așa că am zis să le fac un bine, oricum toată lumea vrea să facă fasting, trebuie să slăbească, au toți colăcei, burtică.

Prea îmbrăcați stau, e un semn că trebuie să îi ajut să slăbească”, a spus Bia Khalifa.

„Am dedus că ea a aruncat mâncarea, ca să ne pedepsească pe noi, pentru că nu suntem o echipă”, a spus Anisia Gafton.

„E un gest atât de idiot și de om prost. Cum să ascunzi mâncarea când toată lumea e vai de capul ei. E ora cât o fi și nu a mâncat nimeni nimic. Și nici ea nu a mâncat”, a spus și Alex Bogdan.