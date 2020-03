Batranii, inconstienti de pericolul pandemiei de coronavirus! Masurile luate de autoritati pentru a-i face sa stea in case 

In Turcia situatia nu a fost la fel de alarmanta ca in restul tarilor, insa in ultimele zile tot mai multe persoane s-au imbolnavit de coronavirus, ajungand deja la 670 de cazuri intr-un timp relativ scurt, iar oamenii au fost indemnati sa stea in casa.

Batranii, insa, refuza sa asculte si nu iau in serios situatia. In Istanbul, acestia au fost surprinsi stand pe banci la soare, intr-o zona extrem de populata, refuzand sa se izoleze. Pentru a-i obliga sa stea in casa, autoritatile au recurs la o masura extrema: au ridicat bancile pe care acestia stateau.

Elderly in Istanbul district Üsküdar wouldn't listen to calls to stay home to protect them against coronavirus. The only way to get them to go home? Remove the benches they hang out on, literally whilst they were still sitting on them. https://t.co/Kp7YGOvl5d