Astia sunt VITEZISTII Romaniei! Ne facem echipa de VIS pentru Formula 1! Cele mai tari curse sunt duminica, la 13:00, la PRO X

De la mic, la mare! Pasionatii de karting isi iau viteza duminica de la ora 13 in direct la Pro X, la Romanian Karting Masters!

Cel mai tare concurs de karting din romania e duminica de la ora 13 la PRO X. 75 de concurenti iau startul in prima etapa. Cel mai mic concurent are 5 ani, iar cel mai in varsta are 54! E suparat ca il intrec copiii!



A treia editie de Romanian Karting Masters aduna pentru prima oara la un loc cei mai buni piloti din tara.

In grila de start sunt si doua fetite inscrise. Zoe Potolea si Sonia Crivoiruc nu au emotii sa se ia la intrecere cu pustii de aceeasi varsta sau chiar mai mari.

1.418 km in 24 h e recordul mondial de distanta parcursa pe un circuit de outdoor, performanta stabilita SUA, in iunie anul trecut. Sarbul Marko Radisic e cel care a stabilit acest record.



Un roman participant la Romanian Karting Masters, Mario Parvulescu, e unul dintre pustii de la noi din tara pasionat de acest sport care viseaza sa bata acest record. Pentru asta se antreneaza si participa la toate cele 5 editii de anul acesta de RKM, competitie ce va fi in direct pe Pro X, duminica 21 iunie de la ora 13.00.