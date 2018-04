Are 34 de ani si vrea sa bata recordul Constantinei Dita. Corporatista care alearga zeci de km pe zi! VIDEO

Constantina Dita e cea mai in varsta campioana olimpica la maraton. Vine tare din urma o alta romanca. E corporatista si alearga ca sa ajunga la Tokyo.



Economista de 34 de ani a renuntat la jobul de la banca si a devenit director la o companie de echipamente sportive. Se trezeste in fiecare zi la 6 si alearga in padurea Baneasa.

Ea a aleargat 50 de kilometri pe zi si a terminat 7 ultramaratoane intr-o saptamana.

"Am fost la Bucuresti, la Sofia pe bicicleta in 3 zile si m-am intors in 7 zile de la Sofia, la Bucuresti in alergare"

Visul ei e sa ajunga la jocurile de la Tokyo.

"Iubesc sa alerg. Alergarea ma face sa ma simt puternica, ma face sa ma simt frumoasa. Cred ca o sa alerg pana in ultima zi a vietii mele"