Visul unui model roman: de pe podiumul de moda, pe podiumul Jocurilor Olimpice! "Ian Thorpe a fost eroul meu de cand eram mic!"

De pe podiumul de moda la Jocurile Olimpice!

E drumul unui inotator roman! El e imaginea celor mai cunoscute firme de haine din lume.

Ionut Radu are 20 de ani si isi imparte viata intre bazinele de inot si podiumurile de moda! El inoata de la 6 ani, iar anul trecut a semnat primul contract ca model.

"Am calatorit, am fost in America, in New York pentru prezentari de moda. In 2019 mi-as dori sa calatoresc cat mai mult, sa prezint cat mai multe marci de haine", a declarat Ionut Radu.

Ionut vrea sa fie pe podium si la olimpiada de la Tokyo, in 2020.

"Ian Thorpe a fost eroul meu de cand eram mic, ii urmaream clipurile pe YouTube. Macar daca n-am putut sa inot cot la cot cu el, sa merg cot la cot cu el pe scena", a mai precizat Radu.