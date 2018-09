Incepe Ninja Warrior la PRO TV! Vezi la treaba cei mai curajosi romani

La PRO TV incepe cel mai tare show de divertisment al momentului! Ninja Warriors ii scoate in fata pe cei mai curajosi romani.

Duminica seara incepe nebunia la PRO TV. Cel mai puternic show din lume este in premiera in Romania. Ninja Warrior are un super traseu.

250 de romani sunt pregatiti sa-si sfideze limitele in incercarea de a propune al 7-lea Ninja Warrior din istoria showului. Invingatorul din showul Supravietuitorul a venit si el in showul anului.



"Pe unicul supravietuitor nu-l sperie Ninja Warrior. Fac asta de 7 ani. Salturile pentru mine sunt floare la ureche", a declarat Lucian Lupu.

Vineri te uiti la Romania - Muntenegru in direct la PRO TV, iar duminica la Ninja Warrior!