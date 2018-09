Face SENZATIE la Ninja Warrior, apoi vrea sa rupa TOT in UFC! Cine e BESTIA de la cer mai dur show al Romaniei

Cel mai rau roman din cusca de MMA viseaza sa fie al 7-lea Ninja Warrior din lume! Bestia isi testeaza limitele in competitia care e duminica seara la PRO TV.

Bestia Moldovei din cusca a intrat in cursa pentru cucerirea muntelui Midoriyama si a premiului cel mare de la Ninja Warrior: 100.000 euro.



Cel mai puternic show din lume Ninja Warrior e duminica seara la PRO TV, de la 20:00.



Dupa Ninja Worrior, Bestia Moldovei vrea sa dea lovitura in UFC!



"Dorinta mea este sa ajung campion in America si voi ajunge campion in America!", promite Lascar.