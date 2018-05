Sportul in care se prind viteze ametitoare pe apa: "Prefer asta decat sa merg in cluburi! E o senzatie foarte placuta!"

A venit caldura si ei sunt pe val!

Wakebording-ul e sportul care ii atrage tot mai mult pe tineri si la noi ! Pustii care se dau iarna cu placa pe partie se muta pe apa cand nu mai au zapada.

"Prefer sa vin aici decat sa merg prin cafenele sau prin cluburi, imi place mult sa ma dau, este o senzatie foarte placuta" spune Tudor Precup.

"Oricine (poate practica sportul), de la copii incepand cu varsta de 6 ani, baieti, fete practic nu exista nicio limita" spune Ioana Goncea.

Robert e campion national si le multumeste parintilor ca l-au trimis pe apa. Pustiul va incerca in acest an sa dea lovitura si in strainatate.

"Mama m-a impins la inceput, eu nu prea voiam, il vedeam pe fratele meu cum se da si nu e niciun risc dar eu nu prea voiam dar mama tot spunea hai sa ne dam cu placa. La wakeboard aici la cablu prindem 33 km/h, iar la barca 38 km/h" spune Robert Iancu.