SCANDAL MONSTRU in sportul mondial! A fost DAT AFARA dupa ce a trimis mesaje si poze explicite unui reporter! Totul a aparut pe internet

Managerul general al lui New York Mets a fost dat afara dupa scandalul urias in care a fost implicat.

Jared Porter, recent numit in functia de manager general al lui New York Mets, a fost dat afara dupa ce a izbucnit un adevarat scandal sexual, cu el protagonist.

Barbatul a trimis mesaje si imagini explicite, unei femei reporter in 2016, desi tanara nu a dat curs mesajelor si nu a cerut astfel de imagini. Mai mult decat atat, acesta i-a trimis poze intime, in care aparea complet dezbracat, anunta ESPN.

Femeia, un corespondent strain care se mutase in SUA pentru a lucra in departamentul de sport pentru MLS, a spus ca a ajuns sa ignore mai mult de 60 de mesaje de la el pana cand acesta i-a trimis o poza cu zonele intime.

Totul a inceput cand Porter era directorul departamentului de scouting la Chicago Cubs si a inceput sa o complimenteze pe femeie, iar apoi sa o invite sa se intalneasca cu el in diferite orase. Tanara nu i-a mai raspuns lui Porter dupa prima poza indecenta pe care i-a trimis-o, insa acesta a continuat sa ii scrie.

Initial, barbatul a recunoscut ca a vorbit cu femeia, insa a negat ca ar fi trimis poze indecente, dar a recunoscut totul intr-un final.

Marti dimineata, oficialii lui Mets l-au concediat pe Porter, dupa cum a confirmat chiar patronul pe Twitter: "In conferinta de presa initiala am vorbit despre importanta integritatii si am vorbit serios. Nu ar trebui sa existe toleranta intr-un astfel de comportament".

Porter (41 ani) a fost angajat ca manager la Mets pe 13 decembrie, urmand sa incaseze 2 milioane de dolari anual. Barbatul si-a cerut scuze in fata femeii in 2016, insa aceasta a ales sa faca publica povestea pentru ca alte femei sa nu se gaseasca in situatia ei.