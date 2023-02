Liga Europeană de Nataţie a publicat, joi, lista cu sportivii nominalizaţi la premiile 2022 LEN Awards, iar printre ei se numără şi trei români: David Popovici, Constantin Popovici şi Cătălin Preda.

David Popovici este nominalizat la categoria “Cel mai bun înotător”, alături de Thomas Ceccon (Italia), Leon Marchand (Franţa), Nicolo Martinenghi (Italia) şi Krostof Milak (Ungaria). Tânărul înotător român a câştigat în 2022 două titluri de campion mondial, două de campion europeana, un argint mondial în bazin scurt, trei titluri mondiale la juniori şi patru titluri europene la juniori.

What a year David Popovici ???????? is having! Claiming a CR and ER in the same day at #LENRoma2022, he now targets gold in the 100m Freestyle final. pic.twitter.com/XUSpJDD1PY