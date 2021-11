Popovici și Glință s-au întors de la Europeanul din Rusia. Ce i-a spus rusul Kolesnikov lui Robert

Antrenat de profesorul Adrian Rădulescu, David Popovici (16 ani), care în vară a fost prezent la prima ediție de JO a carierei, și-a reiterat dorința de a deveni cel mai bun înotători din lume în probele sale.

"M-am distrat, a fost o finală foarte frumoasă şi tot concursul a fost pentru a câştiga mai multă experienţă şi pentru a vedea ce pot să fac pe un teren pe care nu îl stăpânesc atât de bine, anume un bazin semiolimpic. Cred că la Tokyo am învăţat cum să-mi stăpânesc mai bine emoţiile, am învăţat cum să îmi văd mai bine de culoarul meu şi să mă pot concentra să fac ceea ce ştiu să fac cel mai bine.



Mă bucur că am ieşit campion european în bazin scurt, numai că sunt conştient că destul de mulţi dintre adversarii mei au lipsit de aici, nu au venit din anumite motive, ar fi fost o competiţie şi mai intensă dacă erau toţi adversarii mei aici, dar mă bucur că am reuşit să câştig şi adevăratul meu obiectiv este să fiu cel mai bun din lume şi în următorii ani cu siguranţă se va întâmpla asta", a declarat David Popovici, luni dimineața, la sosirea în țară.

Și Robert Glință, celălalt medaliat al Românmiei la Europeanul de la Kazan, a vorbit despre evoluția sa de la competiția din Rusia.

"Am pus la punct nişte lucruri de foarte bună calitate, pentru că, chiar dacă Campionatul European este o competiţie de obiectiv destul de importantă, nu am tratat-o cu maximă seriozitate pentru că sunt foarte mulţi paşi pe care îi avem de făcut pentru obţinearea unui vârf de formă la nişte campionate mai importante. A fost o competiţie luată din mers, ca să spun aşa, şi tocmai aceste performanţe sunt foarte îmbucurătoare pentru parcursul pe care îl am în vizor pentru viitor.

Mă bat cu Kolesnikov acum, este vicecampion olimpic, recordmenul mondial în proba de 50 de metri, a fost recordmen mondial şi în proba de 100 de metri spate. Nu este uşor de bătut şi mă bucur că am reuşit să mă apropii atât de mult de el încât să-mi spună ca a fost un pic înfricoşător", a declarat Robert Glinţă.

David Popovici și Robert Glință sunt sportivi legitimați la clubul Dinamo București.