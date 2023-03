Sala Sporturilor Constantin Jude din Timișoara a fost neîncăpătoare la ediția cu numărul 18 a Dynamite Fighting Show, evenimentul organizat de Cătălin Moroșanu și care a marcat retragerea din carieră a luptătorului bănățean Daniel Corbeanu. Cu numai o zi înainte, peste 1.000 de oameni au fost la mall pentru a urmări cântarul oficial al galei. Biletele pentru gală s-au epuizat cu 3 zile înainte de primul gong, după ce în zona VIP acestea nu mai erau încă de acum peste o săptămână.

Printre cei care au ținut să fie prezenți la prima gală DFS din Timișoara s-au numărat inclusiv fostul mare campion mondial la box, Mihai Leu, fostul jucător de la Steaua și Galatasaray, Iasmin Latovlevici, dar și sportivii din ONE Championship, Andrei Stoica și Alex Bublea. Sala s-a umplut până la refuz pentru a urmări cele 11 meciuri programate, dintre care 4 au fost eliminatorii în turneele care vor decide viitorii campioni Dynamite Fighting Show.

În cel mai emoționant moment al serii, Daniel Corbeanu și-a făcut oficial retragerea din ring. Cu o intrare specială, pe acordurile celor de la BUG Mafia - Înainte să plec - Corbeanu l-a făcut KO în repriza a doua pe turcul Erkan Varol, iar la final, pe leduri au rulat imagini din cariera sa de aproape două decenii, dar și un mesaj de la fiul său Edan, stabilit în Anglia. De asemenea, pentru întreaga carieră, Corbeanu a primit din partea lui Cătălin Moroșanu centura de campion onorific al DFS. “A fost cel mai spectaculos eveniment în care am luptat vreodată, iar faptul că a fost la Timișoara, înseamnă enorm pentru mine. Rămâne cea mai frumoasă zi din cariera mea”, a spus Corbeanu după meci.

Într-un super fight la semigrea, Bogdan Năstase l-a învins la decizie pe brazilianul Rodrigo Mineiro. De asemenea, în main eventul galei, Bogdan Stoica a bifat a patra victorie consecutivă în DFS, făcându-l KO în prima repriză la Vladimir Tok. Cu numai trei luni înainte, Tok îl făcuse KO pe timișoreanul Ivănoaie.

Turneele Super8 și Heavy8 au debutat la Timișoara cu câte două sferturi la fiecare divizie, toate cele 4 meciuri încheindu-se înainte de limită. La Categoria super mijlocie, Andrei Ostrovanu l-a făcut KO pe Flavius Boiciuc pe finalul reprizei a doua, iar Eduard Gafencu l-a trimis de trei ori la podea în prima rundă pe Mădălin Crăciunică și și-a asigurat biletele pentru semifinale.

La grea, Florin Ivănoaie s-a impus prin TKO în fața lui Cosmin Bucoveanu, după ce a acesta din urmă nu a mai fost lăsat de arbitru să continue la finalul primei reprize. În al doilea sfert de la Heavy8, Sebastian Cozmâncă l-a tocat mărunt cu loviturile joase de picior pe Ilie Brancu, acesta fiind numărat de 3 ori în prima repriză. Într-un meci de rezervă pentru turneu, Cristian Conea l-a învins prin decizie împărțită pe Vali Petruț. Într-un super fight la semigrea, Bogdan Năstase l-a învins la decizie pe brazilianul Rodrigo Mineiro.

Turneele piramidale vor continua în luna mai cu celelalte sferturi rămase la cele două turnee: Ștefan Orza vs Cezar Buzdugan și Florin Lambagiu vs Costin Dinu la Super8, respectiv Cristian Ristea vs Marius Munteanu și Ionuț Iancu vs Sebastian Lutaniuc la Heavy8.

În meciurile din deschiderea galei, marii câștigători au fost Andrei Varga, Bogdan Takacs și Gabriel Bodescu.

Interes uriaș pentru eveniment

Pe lângă evenimentul în sine de la Sala Sporturilor, plină până la refuz, cu o zi înainte, peste 1.000 de persoane au fost prezente la Iulius Town pentru cântarul oficial și conferința de presă. A fost cel mai de succes eveniment de acest gen din România, cântarul fiind transmis în direct și pe Pro Arena. De asemenea, în ultima săptămână, Cătălin Moroșanu a fost prezente în mai multe licee din județul Timiș, unde și-a continuat campania anti bullying lansată în 2019. Tototadă, sportivii au promovat gala și județul Timiș cu ajutorul a două clipuri, care au fost preluate inclusiv de Pro TV.

Gala va putea fi urmărită în reluare și în Statele Unite ale Americii de luna viitoare, Dynamite Fighting Show având în acest sens un acord cu United Fight Alliance, care va distribui evenimentul de peste 100 de ori în aprilie în peste 20 de televiziuni locale și statale, inclusiv NBC Sports Washinghton, Nevade Sports Net sau AT&T Pittsburg.