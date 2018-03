Performanta uriasa! Sora golgheterului Stelei a cucerit medalia de argint la Europenele de scrima

Alexandra Predescu a reusit o performanta impresionanta.

Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League! Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal!

Autor: Gabriel Chirea



Stelista Alexandra Predescu a obtinut cel mai bun rezultat de pana acum al delegatiei Romaniei la Campionatul European de Scrima desfasurat la Soci (Rusia), dupa ce a cucerit medalia de bronz in proba de spada juniori feminin individual.

Alexandra este sora lui Alin Andrei Predescu, golgheterul si vedeta CSA Steaua, echipa care este lider in Liga a 4-a Bucuresti. Tanara spadasina este legitimata tot la CSA Steaua si mai cucerise titlul de campioana mondiala de cadeti in urma cu trei ani, la Tashkent. Alexandra a fost invinsa doar in finala competitiei de catre italianca Federica Isola, scor 15-6, dupa ce trecuse de-a lungul competitiei de Paula Lopez de la Pena (Spania / 15-12), Kristina Yasinskaya (Rusia / 15-14), Denisa Barosan (Romania, CSA Steaua / 15-5), Beatrice Cagnin (Italia / 14-9) si Elvira Martensson (Suedia / 15-13).





"Buna dimineata, stelisti! Mai este doar o zi pana la inceputul returului, maine ne revedem si sper sa fie o zi frumoasa si fericita pentru noi, cei ce iubim Steaua. Miercuri, sora mea a iesit vicecampioana europeana reprezentand Romania si Steaua, iar acum ceva saptamani a iesit campiona nationala reprezentat Steaua. Eu nu doar joc fotbal in tricoul cel mai respectat din tara, ci imi curge prin vene sange <ros-albastru>, pentru ca asa am fost crescut de ai mei parinti. Steaua este familia mea, Ghencea este casa mea, noi toti suntem de neoprit! Steaua, te iubesc!”, a fost mesajul postat de fotbalistul Stelei pe retelele de socializare.

CSA Steaua debuteaza in nou an, maine, 10 martie, jucand in deplasare cu AFC Venus 1914. Meciul se va disputa pe Stadionul "Rocar" si va incepe la ora 15.00.