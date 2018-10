Performanta fantastica pentru Mick Schumacher: campion european in Formula 3! Fiul lui Michael Schumacher este la un pas de Formula 1

La 19 ani, Mick Schumacher este noul campion european din Formula 3! Fiul legendei din F1 a terminat pe locul 2 in penultima cursa a sezonului si nu mai poate fi ajuns de principalul sau rival, Daniel Ticktum. Sora si mama tanarului campion au fost prezente la cursa ce s-a disputat la Hockenheim, Germania.



"Sunt absolut incantat! Ce a reusit aceasta echipa in ultimul an este de necrezut!" a declarat Mick Schumacher dupa victorie. Victoria lui vine la un an dupa ce a terminat pe locul 12 in sezonul de debut in F3.

Acest succes al lui Mick Schumacher il duce foarte aproape de Formula 1. El a bifat punctele necesare pentru licenta fara de care nu putea participa in F1. Ramane de vazut cand pilotul de 19 ani va face saltul catre competitia unde tatal sau a devenit in 7 randuri campion mondial.

I am so very grateful for being able to experience this, to live my dream and to have such a strong team behind and around me - that title is because of and for them! #WhatATeam @prema_team @theodoreracing1 pic.twitter.com/zwYGmaNi31