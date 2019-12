Un MARE SPORTIV al Romaniei se retrage:"Nu mai poate continua psihic"

Tiberiu Dolniceanu si-a anuntat retragerea din sport chiar inainte de Jocurile Olimpice de la Tokyo.

Dolniceanu, cel mai valoros scrimer roman, a luat decizia de a face o renta viagera si nu va mai participa la competitiile oficiale incepand cu 1 ianuarie 2020.

In varsta de 31 de ani, Dolniceanu a suferit mai multe accidentari la glezna in ultima perioada, lucru care l-a facut sa nu mai aiba evolutiile bune din trecut. Ultima data a participat la Cupa Romaniei de sabie, cand l-a invins in finala pe Razvan Uraschi.

"Din pacate, acum cateva zile Dolniceanu a facut cerere pentru renta viagera si atunci cu 1 ianuarie 2020 nu va mai participa la competitii. Mi-a spus ca nu mai poate continua psihic aceasta calificare si din cauza unei uzuri care isi spune cuvantul. As fi dorit sa-si incheie cariera la Olimpiada, dar dragoste cu forta nu se poate", a spus Marius Florea, presedintele Federatiei Romane de Scrima pentru Agerpres.