Nadia Comaneci, despre esecul gimansticii romanesti: "Mai jos de atat nu putem ajunge!" 

Fosta mare gimnasta a vorbit despre situatia grava in care se afla sportul romanesc, dar mai ales gimnastica.

La editia de anul acesta a Jocurilor Olimpice de la Tokyo 2020, doar 2 sportivi au reusit calificarea, iar echipa feminina a ratat prezenta pentru a doua oara consecutiv. Maria Holbura va concura la individual compus, iar Marian Dragulescu va lua startul in cadrul probei de sarituri.

Dupa ce ieri a fost prezenta in fata senatorilor, alaturi de Simona Halep, Ilie Nastase, Gabi Szabo si Camelia Potec, pentru a le vorbi acestora despre situatia critica in care se afla sportul romanesc, Nadia Comaneci a fost azi prezenta la scoala de gimnastica care ii poarta numele. Dupa ce a dat autografe micilor sportivi si i-a ajutat cu sfaturi, Nadia a declarat in fata jurnalistilor ca situatia actuala a gimnasticii este foarte grava la noi in tara.

"Eu sper ca acesti copii si ceilalti care sunt implicati in sport si nu au ceea ce le trebuie, sa continue ceea ce am inceput noi. Sa stea in picioare si sa-si ceara drepturile pentru ca noi suntem in spatele lor, acum ramane de vazut care este acea persoana care va iesi si va sparge cutia, va iesi si va spune <<Hai, sa facem asta!>>.

Sunt foarte multi antrenori romani la Campionatele Internationale, care antreneaza foarte multe tari, dar care au plecat din probleme financiare, pentru ca nu-si puteau acoperi nevoile, sa aiba grija de familie. Sunt multi care au zis ca vor sa se intoarca, insa doar daca se va schimba ceva.

Semnalul de alarma a fost deja tras la Rio, aici a continuat in jos, avem daor doi sportivi, mai jos de atat n-avem unde sa ne ducem!", a spus Nadia.