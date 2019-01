Muzica, bere si sport! Darts-ul le include pe toate! Peste 300 de concurenti au participat la turneul inceputului de an de la Bucuresti: VIDEO

Muzica, bere si sport. Doar darts-ul le include pe toate. Englezii si grecii au dat petrecere la turneul de la Bucuresti! Fetele n-au lipsit!

Patru finale au fost organizate la turneul de darts de la Bucuresti. Campionii au avut galerii ca la fotbal. Dupa ce au golit paharele de bere, fanii au dansat si pe mese.



O poloneza obisnuita cu Romania a castigat la fete. Ea a venit de 3 ori la Bucuresti si a castigat de fiecare data!



"In fiecare an am castigat turneul. Poate castig si la anul", a spus Carolina Podgorska.



Concurentii au intrat in scena ca la marile gale de box.