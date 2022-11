Cel mai probabil, evenimentul va avea loc în Complexul de Natație de la Otopeni.

Alexandru Matei (41 de ani), fost component al naționalei la JO de la Londra și la campionate mondiale și europene, când tricolorii erau o forță în sportul cu mingea pe apă (loc 4 la CE 2006 din Belgrad și loc 6 la CM 2005 din Montreal). Sport.ro a stat de vorbă cu președintle forului de polo.

Alex, ce înseamnă pentru poloul românesc organizarea acestui eveniment?

Sunt extrem de bucuros pentru că am reușit să obținem unul dintre cele mai mari evenimente dacă nu cel mai mare pe care România l-a organizat în ultimii ani. A fost o perioadă destul de grea în ultimele luni în care am avut discuții foarte dese cu reprezentanții FINA, am particpat la evenimente organizate de ei, la Mondialul U16 și la cel U18 în calitate de oasepete și am putut să observ ce implică un astfel de eveniment.





Ce feed-back ai avut din partea celor de la FINA când v-ați manifestat intenția de a organiza acest Mondial?

Și ei au observat că suntem foarte interesați și deschiși să organizăm un Mondial de tineret la cel mai înalt nivel. Din iunie anul trecut, de când am preluat conducerea Federației, am trecut printr-o perioadă foarte dificilă, în care am reușit să ajungem la un nivel rezonabil cu sportul nostru și unul dintre principalele obiective a fost să le ofer copiilor din România competiții și condiții astfel încât sa vina în număr din ce în ce mai mare și să își dorească, așa cum am facut-o și eu, să participe la cele mai importante competiții.

Ai experiență la cel mai înalt nivel competițional ca jucător, dar ai evoluat, din ce știu, și la un Mondial de tineret, exact competiția pe care România o va organiza. Ce înseamnă pentru un puști de 19 ani un astfel de turneu?

După Jocurile Olimpice, un campionat mondial e cel mai important turneu din lume și zic asta pentru că am trăit acest sentiment. În 1999 am participat la un asemenea Mondial de tineret în Kuwait și am simțit presiunea și nivelul ridicat al celor echipe cu care am jucat, asta m-a facut să muncesc și mai mult pentru a-mi ridica nivelul de participare.

Deși a trecut o perioadă foarte lungă de timp din 1999 până în 2012, toată perioada asta a fost foarte bună pentru România! A început totul prin 2004-2005 (n.r.: loc 4 la CE de la Belgrad / loc 6 la CM de la Montreal) și a culminat cu Jocurile Olimpice din 2012. Și acum mă trec fiorii când mă gândesc la Londra 2012.

Ce susținere aveți în demersul de a organiza acest Mondial și ce buget de organizare veți avea?

E complicat și va fi dificil să ne pregătim, dar sunt conștient că va fi o perioadă de pregătire destul de lungă, care necesită toată atenția noastră în perioada următoare. Vom deîncepe demersurile cu MTS care anul trecut și anul acesta a arătat susținere față de forul nostru, vom începe discuțiile cu dânșii legată de costurile organizării unui asemenea eveniment, mai întâi trebuie să semnăm cntractul cu FINA în următoarea perioadă, dar nu am niciun dubiu că MTS nu va fi alături de noi - și domnul ministru Carol Eduard Novak, dar și COSR, forul condus de Mihai Covaliu.

Unde veți organiza acest turneu?

Deocamdată discuțiile sunt foarte avansate pentru a organiza competiția în bazinul din Otopeni. Și cu bazinul din Oradea am purtat discuții, urmează să luăm în perioada următoare decizia, iar toate aspectele legate de acest eveniment vor fi conunicarte într-o conferință de presă imediat ce le vom cunoaște.

Care e baza de selecție pentru lotul care ne va reprezenta la Mondial?

În mod normal baza de plecare va fi lotul U19 care a participat anul acesta la Campionatul European și a avut un rezultat mai slab decât ne așteptam, dar ne arată unde s-a greșit, ce nu s-a facut bine și ce putem îmbunătăți. U20 înseamnă copii născuți în 2003 și mai mici.

Vreau să mulțumesc COSR care a arătat deschidere și susținere față de sportul nostru și față de federația noastră, sporul nstru reprezintă una dintre principale discipline ale acestei țări. Suntem din aceeași familie cu înotul, cu săriturile în apă, înotul în ape deschise, înot sincron. Suntem aceeași mare familie, știm că este foarte greu să ne gândim la performanțele lui David Popovici, totuși ne dorim acest lucru și ne dorim ca toți românii să fie mândri de naționala U20 la acest Mondial și nu numai.

Ce bază de selecție aveți pentru naționala Under 20?

În mod normal în Campionatul Under 19 sunt aproximativ șapte echipe, asta înseamnă cam 140 de sportivi. Baza de selecție este una normală, nu ne putem ridica la nivelul vecinilor noștri, Ungaria sau Serbia, care au de 10 ori mai mulți sportivi la această categorie.

Dar după demersurile pe care le-am făcut ne dorim să mărim aria de selecție. În lotul lărgit se vor regăsi 30 de sportivi și sper sa reușim cu viitorul colectiv tehnic să-i selecționăm pe cei mai în formă. Vom face un grup de 30 de sportivi care vor intra în pregătire.

De ce spui viitorul colectiv tehnic?

Pentru că stafful va fi stabilit într-o ședință a Biroului Federal. Ca fost poloist şi sportiv de performanţă sunt foarte mândru că în acest fel, sportul şi în special poloul românesc readuce în prim plan internaţional renumele României şi că putem arăta tuturor sportivilor care au îmbrăţişat această disciplină, de la copii, la juniori şi până la seniorii care practică acest sport, că România este în măsură să le ofere o perspectivă pentru viitor.