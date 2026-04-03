Matei Radu, performanță la Mondialele de la Rio de Janeiro: scrimerul a cucerit medalia de bronz

Matei Radu a obținut medalia de bronz la Mondialele de scrimă de la Rio de Janeiro.

Matei Radu, performanță la Mondialele de la Rio de Janeiro

Scrimerul român Matei Radu a câştigat joi seara medalia de bronz a probei masculine de sabie cadeţi de la Campionatul Mondial pentru juniori şi cadeţi de la Rio de Janeiro.

Matei Radu a disputat semifinala mondială a probei masculine de sabie cadeţi în compania georgianului Giorgi Urushadze. Sabrerul tricolor a pierdut cu scorul de 4-15 şi a obţinut astfel medalia de bronz a probei.

Este prima medalie pe care delegaţia României a cucerit-o la Campionatul Mondial pentru juniori şi cadeţi de la Rio, scrie News.ro.