Loredana Marin (22 de ani) va lăsa sportul în urmă. Și-a anunțat decizia printr-un amplu mesaj publicat pe Instagram.

Loredana Marin
Campioană europeană de tineret, Loredana Marin se retrage din box la doar 22 de ani. Înainte de asta, și-a strigat nemulțumirea printr-un amplu mesaj postat pe rețelele de socializare, în care a spus că a trecut aproape un an de când nu are contract de activitate.

Printre motivele pentru care a ales să pună ”stop” carierei de sportiv a fost și lipsa de susținere din partea statului român. ”Sportul românesc trăiește din promisiuni goale”, a fost mesajul dur transmis de Loredana.

În cariera sa, pugilista campioană europeană la tineret și-a mai trecut în palmares o medalie de argint la Porec, Croația, la categoria U22, și una în 2023 la Budva, în Muntenegru.

Loredana Marin se lasă de box: ”Fără susținere nu poți ajunge nicăieri”

„Astăzi iau o decizie definitivă: mă las de box. Ani de muncă, nopți nedormite, stres, durere și renunțări, toate au fost ignorate. Am stat luni de zile departe de familie, am sacrificat totul pentru acest sport, pentru acest vis, dar sacrificiul meu nu a contat.

De aproape un an nu am avut contract de activitate, premiile de la club nu le-am mai primit de aproape 5 ani, iar de la minister nici măcar nu s-au mai discutat de aproape un an. Am muncit cu sufletul, am strâns din dinți și am dat tot ce aveam mai bun. Și totuși, efortul nostru nu valorează nimic.

Au fost momente în care am suferit foarte mult. Am avut lacrimi în ochi și nu puteam spune nimănui, nici măcar mamei, după fiecare meci pierdut. Fiecare înfrângere mă dobora, dar m-am ridicat mereu, am încercat, am sperat și am tras de mine, pentru că fără susținere nu poți ajunge nicăieri.

Pe lângă toate acestea, nu avem nici măcar viață personală. Nu avem timp pentru noi. Nu putem câștiga bani în alte moduri pentru a ne susține visul. Nu avem dreptul la nimic. Trebuie să stăm și să înghițim ce ni se spune și să facem totul doar cum vor ei.

Sportul românesc trăiește din promisiuni goale. Noi, sportivii, ne rupem în ring și plătim prețul în nopți pierdute, stres și sacrificii. Voi, cei care conduceți sportul, ați transformat pasiunea și efortul nostru în nepăsare. Astăzi spun STOP. Îmi iau rămas bun de la box și de la visul meu. Fără respect, fără sprijin, fără recunoaștere, nu mai pot continua”, a scris Loredana Marin, pe Instagram.

