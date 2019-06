"Iti dau 1.000 de dolari, lasa-ma sa stau aici!" A incercat sa cumpere un nou loc in avion! Un fan l-a recunoscut si a inceput sa filmeze

Unul dintre cei mai buni jucatori din fotbalul american a socat intr-un clip devenit viral pe internet.

Un clip devenit viral pe internet il are in prim-plan pe Cam Newton, quaterback-ul celor de la Carolina Panthers. MVP-ul din 2015 incearca sa isi schimbe locul in avion cu putin timp inainte de decolare. Un fan l-a recunoscut si a inceput sa filmeze toata scena!

Newton ofera mai intai 850 de dolari pentru a sta intr-un anumit loc in avion, insa este refuzat. Mareste oferta la 1.000 de dolari, insa primeste acest refuza! Pana la urma, Newton a renuntat si s-a dus la locul sau.

Cam Newton este unul dintre cei mai cunoscuti jucatori din fotbalul american, fiind prima alegere a celor de la Panthers la draft-ul din 2011. De atunci a ramas la aceeasi echipa castigand mai multe trofee individuale. Cel mai important a fost cel de MVP in anul 2015 cand a dus-o pe Panthers la Super Bowl 50, unde au fost invinsi insa de cei de la Denver Broncos.